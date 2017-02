"Como madre protectora, quería que abandonara (la pelea)", declaró Lisa Latham. "Ella es una luchadora, no se va a rendir. Está en su último año, y ha peleado los tres últimos años para llegar aquí. Iba a competir hasta el final, aunque yo no compartiera su opinión", añadió la madre, quien no ve "normal" ni "lógico" la presencia de Beggs en el torneo.