So many reasons to celebrate tonight. The most important one – first anniversary with my wife! 1 year of married life and 10 years together. Aging together Večeras imam toliko razloga za slavlje. Ipak najvažniji je prva godišnjica braka. Godinu dana smo u braku i 10 godina zajedno moja ljubav i ja. Starimo zajedno

A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jul 10, 2015 at 1:44pm PDT