Muchisimas felicidades a este crack @cristiano y a todo el @realmadrid por esta undécima copa de europa!! Aún tengo el corazón a mil pulsaciones!! 🔵⚪🔵⚪ #champions #undecima #realmadridfans #cristiano #ronaldo #cr7 #cristianoronaldo #futbol #sansiro #11 #followforfollow #followme #like

A photo posted by Diego Dávila (@didavila23) on May 28, 2016 at 4:01pm PDT