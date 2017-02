"Nosotros hacemos investigaciones sobre las personas y las tomamos del Departamento Real de Ingresos y Aduanas. Y Beckham obtuvo una bandera roja. No hubo otro factor, sólo lo impositivo. Tenemos unas reglas y una de ellas es no dársela a personas que tienen bandera roja. No podemos ignorar eso", indicó la misma persona a diarios ingleses. Ahora que el escándalo de Unicef y su evasión de impuestos se hizo público, será imposible que se le conceda el título de "Caballero".