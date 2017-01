En un juego donde la concentración es muchas veces más importante que el aspecto físico, el tiempo muerto es clave para "enfriar" al rival. Sin embargo, Federer insistió en que fueron sus problemas musculares los que lo llevaron a eso: "Me venía doliendo la pierna desde el partido con Noah Rubin (segunda ronda). En el partido ante Stan (Wawrinka), me dolía desde el inicio. Después de que él solicitara un tiempo médico, pensé que podía hacer lo mismo, que podría ser útil algún masaje. Creo que me ayudó un poco".