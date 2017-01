MAMMA MIA QUANTO É BELLO!!!!! 💙💛 ☀️🌙 #ValentinoRossi #VR46 #Yellow #46 #thedoctor #MotoGP #ildottore #YamahaM1 #GladiatorInASuit #tvhost #reporter #journalist #funny #smile #hot #IoStoConVale #forzavale #Rossi #valeyellow46 #bello

A photo posted by DÉBORAH SERENDIPITY (@deborahserendipity) on Jan 20, 2017 at 7:46am PST