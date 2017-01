#Repost @representltd ・・・ Attention LOS ANGELES 💯 . Come out tomorrow 1.19 from 6-8pm to CHR in LA to meet @DiazBrothers209 @nickdiaz209 @natediaz209 . Follow @chrthebest.1 for more info . #rephard #wardiaz #diazbrothers #thediazshow

A photo posted by Diazbrothers209 (@diazbrothers209) on Jan 18, 2017 at 7:54pm PST