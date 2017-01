La Vecchia Signora, considerado uno de los clubes más grandes del mundo, dio a conocer su nueva imagen en una ceremonia en el Museo de Ciencia y Tecnología de Turín bajo el lema "Black and White and more" (Blanco, negro y más), donde estuvieron presentes las estrellas del primer equipo, dirigentes, cuerpo técnico y algunas celebridades como la modelo Emily Ratajkowski.