Vi e revi o lance mais de cem vezes e sinceramente não consigo entender o critério deste senhor para tomar tal decisão. Já assisti a muitos episódios caricatos no futebol mas este foi sem dúvida dos mais vergonhosos!

A video posted by Danilo Pereira (@iamdanilopereira) on Jan 3, 2017 at 4:43pm PST