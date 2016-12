El papa Francisco denunció "resistencias malvadas" a sus reformas en la Curia romana

En su discurso de Navidad ante los miembros del cuerpo, el Santo Padre no ahorró palabras para criticar a quienes no apoyan sus iniciativas de cambio y se “refugian en las tradiciones”. También advirtió que no que hay que temer “a las arrugas de la Iglesia, sino a sus manchas”