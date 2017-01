Un fuerte olor a basura podrida da la bienvenida a todos los viajeros que aterrizan en el aeropuerto internacional de Río de Janeiro, la flamante ciudad olímpica. El hedor no procede de ningún vertedero, sino de las aguas negras de la bahía de Guanabara, que en apenas unas semanas acogerán las pruebas de vela durante los Juegos Olímpicos. El regatista argentino Santiago Lange, que conquistó dos medallas de bronce en los Juegos de Atenas 2004 y Beijing 2008, respectivamente, ya se prepara en la 'Cidade Maravilhosa'.

"Es obvio que la bahía está muy contaminada, lo vemos todos los días, hay días que está mejor y otros que está peor, porque cuando llueve llega mucha más basura, pero es lo que hay. No se puede pretender que la limpien en dos años. Desde el principio supe que eso no iba a pasar", explica a Infobae Lange, que a sus 53 años y después de superar un cáncer de pulmón competirá por sexta vez en unos Juegos, esta vez en la nueva modalidad mixta de catamarán Nacra junto a Cecilia Carranza. Aunque aspira a conquistar medallas, "lo que más ilusión me hace es competir junto a mis hijos", confiesa.