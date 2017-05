El historiador Douglas Smith se ocupó del destino de esos exiliados en su libro Former People: The final days of the Russian Aristocracy (Ex personas: Los días finales de la aristocracia rusa), que detalla la suerte de dos de las familias rusas más importantes de la época. En efecto, después de la revolución, los nobles que permanecieron en el país y que perdieron su estatus social y sus privilegios fueron definidos como "ex personas". La expresión es común para la lengua y la cultura rusas, ya que había sido acuñada por primera vez después de 1897 por el escritor Máximo Gorki en referencia a aquellos que cayeron desde el estatus de la prosperidad hasta el abismo de la miseria. Después de 1917 sirvió para referirse no sólo a la aristocracia, sino, también, al ejército imperial, la burocracia estatal y el clero.