Burdick señaló que a finales del siglo XIX, antes de Albert Einstein y la Teoría de la Relatividad, "los científicos y los filósofos discutían si el tiempo era algo real", escribió. "¿Podemos percibir un momento puro, una duración incipiente y vacía?". Para ello los humanos deberían contar con un sentido particular. "No se puede percibir el tiempo vacío del mismo modo que no se puede intuir una longitud o una distancia que no contiene nada. Miremos al cielo límpido: ¿hasta dónde llegan 100 pies? ¿Y una milla? Sin puntos de referencia, no se puede decir".