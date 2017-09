Es por eso y sumado a ello mi estado de Salud, frente al cual la verdad sea dicha no he tenido un día de reposo, que sí, me hallo acá en la isla haciendo las terapias, pero desde la madrugada hasta altas horas de la noche estoy frente al computador tratando de ayudar en una u otra cosa, opinando, etc. Es por eso que a la primera reunión de la dirección elegida por el Congreso le envié una carta planteándoles que no se me asignasen responsabilidades, por lo menos mientras terminaba mi tratamiento en Cuba, reafirmándoles que en ningún momento tenía otra aspiración que la de servirle al Partido donde este lo considere, dándoles a entender que de mi parte no iba a haber ningún resentimiento si no se me asignaban una alta responsabilidad.