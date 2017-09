Empero, en el país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús no ocurre nada si no da réditos políticos. El Gobierno Nacional ha buscado instrumentalizar la visita del Papa para la consolidación de su agenda política. Ayer, en horas de la mañana, el Presidente de la República Juan Manuel Santos en un acto de tozudez y desvergüenza, afirmó que Francisco llegará a una Colombia "nueva" y "distinta", en esto tiene razón si se refiere a que la constitución fue reemplazada por un acuerdo ilegítimo con las FARC (ilegítimo porque fue rechazado por la mayoría de los ciudadanos en las urnas), tiene razón si se refiere a que alcanzamos la deuda externa más alta de la historia, superando los US$116.000 millones (56% del PIB), tiene razón si le está comunicando que la corrupción alcanzó límites inenarrables en su administración, tiene razón si expone que su Gobierno ha desdibujado la división de poderes haciendo que las altas cortes no sean cortes sino cortesanas del ejecutivo, y tiene razón si quiere evidenciar que polarizó el país entre supuestos "amigos" y "enemigos" de la paz.