Según el general Jorge Nieto, director de la Policía, el explosivo fue escondido "detrás de uno de los inodoros de los baños de mujeres". No obstante, instó a mantener la calma y evitar generar pánico: "No podemos generar pánico. No ha ocurrido nada en ningún otro lugar. Hemos tomando medidas preventivas", dijo Nieto.