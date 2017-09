(NE)— No podemos determinar la democracia a un sitio o a un territorio. Yo formo parte de un grupo de defensores de la libre expresión y de la democracia como principio, como valor fundamental para la paz y la libertad. Creemos que cuando no existe la posibilidad de expresar una propuesta la elección está viciada. Cuando no hay una probabilidad de mostrar su hoja de vida, su currículum, su biografía, como la llaman, ya partimos de que no sabemos cómo se va a estar representado o para qué o a través de quién. Entonces, como observadores, los que somos defensores de la democracia debemos buscar que en el mundo haya reglas ciertas para candidatos inciertos y no reglas inciertas para candidatos ciertos. Como lo observaba Aimara también nosotros tenemos una misión y es hacer mucha pedagogía de la importancia de que las sociedades se apropien de estos procesos y que esas barreras culturales no contribuyan a los intereses mezquinos de la misma ley que son legales pero que no legítimos Somos agentes de un mismo globo terráqueo, tenemos la obligación de promover la participación eficiente y eficaz en todos los niveles.