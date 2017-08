Sin embargo, una de las cámaras lo captó caminando normalmente, y varios testigos juraron que en la discoteca "estaba totalmente sobrio". Más tarde, la policía encontró trece manchas de sangre en el trayecto que va desde la puerta de la casa de Gabriela hasta la salida del edificio, a pesar de que fueron limpiados y rociados con pintura un día después de la desaparición de Cristian…, pero esas pruebas ¡se arruinaron! (¿?) cuando las llevaron desde la dependencia policial hasta el laboratorio fiscal… (Believe it or not).