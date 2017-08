"El Gobierno de la República (de Uruguay) ha mantenido con firmeza el rumbo recomendado por la prudencia, la moderación y el escrupuloso respeto de la legalidad internacional aún a costa de las críticas que le reclamaban mayor indulgencia por una parte y mayor severidad, por la otra. Asimismo, ve con gran decepción que no se haya respondido favorablemente a las iniciativas que se manifestaron para establecer un mecanismo de diálogo regional, equilibrado y aceptado por todas las partes para buscar una salida al grave conflicto que atraviesa ese país y, en particular, que el gobierno venezolano no haya aceptado las propuestas que el Mercosur y nuestro país realizaron en ese sentido", dice el texto.