— No tengas ninguna duda. El caso Odebrecht empieza en Estados Unidos y toca a toda la clase dirigente de América Latina. Pero el elemento que me interesa señalar es que esta retroversión del poder geopolítico de Brasil está en paralelo a la retroversión del poder geopolítico argentino en particular y de América Latina en general y también a una regresión de orden social porque por ejemplo la reforma jubilatoria que está impulsando Temer eleva la edad de jubilación a 65 años y en Brasil 65 años es el promedio de vida de enormes regiones. Por lo tanto habría gente que se jubilaría y se moriría al otro día. Es decir, hay una tendencia del capital, como la cabra que siempre tira al monte, a incrementar la explotación del trabajo cuando no tiene contrapeso del sector trabajo, en un contexto de tensiones y también de colaboración de clases.