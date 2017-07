Pero no todos pueden cultivar. Porque no saben, porque carecen de espacio o de interés. A ellos, también, apunta la venta en farmacias, donde el gramo costará 1,3 dólar al menos en el arranque, más barato que el prensado que llega con dudosa calidad desde Paraguay. "Cuando quieres ganar un mercado tienes que tener en cuenta al consumidor", remarca Raquel Peyraube, médica uruguaya, una de las pioneras en impulsar legalización del consumo de drogas en el mundo. Integrante de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología y de Monitor Cannabis, de la Universidad de la República, considera que la composición de 2% puede que no "pegue" lo suficiente.