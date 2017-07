Esta encuesta no tomaba en cuenta a algún candidato del PT que reemplace a Lula, y es que en la agrupación izquierdista no ha asomado ningún personaje que pueda tomar la posta. La agrupación ha declarado que tiene a Lula como "única opción" para las elecciones de octubre del año próximo. "Solo tenemos un plan A, esa hipótesis no pasa por mi cabeza", declaró el miércoles Paulo Okamotto, presidente del Instituto Lula, ante la posibilidad de que la candidatura del ex presidente sea impedida.