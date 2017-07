Tras la condena, el interrogante que surgió en Brasil y el mundo es si el líder del PT irá preso o podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales de 2018. En su fallo, el juez Sergio Moro afirma que podría "decretar la prisión preventiva" para prevenir la "destrucción de pruebas", pero luego sostiene que como "la prisión cautelar de un ex presidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde el juzgamiento de la Corte de Apelación antes de que se produzcan las consecuencias propias de la condena. Así, el ex Presidente podrá presentar su apelación en libertad".