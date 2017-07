Rafael Correa dejó Ecuador cuestionando la gestión de su sucesor Lenín Moreno

El ex mandatario, que se mudó a Bélgica por razones familiares y por un tiempo indefinido, fue despedido por una multitud de seguidores. "No estoy muy seguro (de) si venció la Revolución Ciudadana (..) Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones y el entreguismo", dijo en referencia al actual mandatario