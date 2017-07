Así, el Poder Ejecutivo buscaría reemplazar a los miembros de la comisión que no han prometido su apoyo a la coalición oficialista. Según un relevamiento de O Globo, 21 diputados de la mesa se han manifestado a favor del proceso y solo 8, en contra, aunque 37 siguen indecisos o no revelaron su posición. "Temer determinó que su base acelere la sustitución de integrantes que tienden a votar contra él. Los cambios deben ser hechos este mismo lunes", reportó Folha do Sao Paulo.