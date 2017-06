Otra es la historia para Timochenko y el resto de los jefes de la organización. Su apuesta ahora está centrada en hallar la manera de tener la mayor incidencia posible sobre la política colombiana. Aún no está claro qué camino seguirán. A principios de agosto realizarán un congreso y se espera que allí formen un nuevo partido político. "Veremos qué capacidad tienen para convertir sus estructuras militares en una estructura legal —dijo Suárez—. Seguramente tendrá algún nivel influencia en las elecciones regionales, pero no creo que lleguen a tener el lugar de la UP, el partido que fue producto de los diálogos de 1984".