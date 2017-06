Soto intentó justificar la acción diciendo que se trataba de una "campaña" en contra de la "diversidad sexual". "Para mí la falta de respeto es insultar a alguien y a usted no lo he insultado", le dijo Soto. En ese momento, la directora de contenidos del canal irrumpe en el estudio: "Lo invitamos con todo el cariño para que venga y me parece ofensivo lo que está haciendo, así que le pido que si va a estar con nosotros, respete nuestra casa".