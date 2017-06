Allí tuvo su cumbre. Fueron 20 minutos que marcarían el resto de sus vidas. El futuro de los herederos directos de "El Patrón". Lo recibieron Hélmer "Pacho" Herrera, José "Chepe" Santacruz Londoño y Miguel Rodríguez Orejuela. La cúpula misma del Cártel de Cali, sin Gilberto, quien no quiso ser parte. Allí, Juan Pablo Escobar clamó por su vida. Les aseguró que para él el narcotráfico era una "maldición" que le había arrebatado todo. Hasta pidió que lo ayudasen a escapar del país. "Ni las aerolíneas nos quieren vender pasajes", les graficó. "Esté tranquilo. No tiene nada que temer. Lo único que no podemos permitir es que se quede con mucha plata, para que no se vaya a enloquecer", le señaló "Pacho" Herrera.