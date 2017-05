Incertidumbre en Brasil: los partidos no logran un consenso para definir al posible sucesor de Michel Temer

Hasta ahora, los movimientos de mayor peso en el Congreso no encuentran a una persona que no despierte antipatías de sus rivales y que no esté salpicado por los escándalos de corrupción. La posibilidad de convocar a elecciones generales, cada vez más lejos