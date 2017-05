"No voy a renunciar. Si quieren, que me derriben", desafió Temer, en entrevista con el diario Folha do Sao Paulo publicada este lunes. El mandatario insistió en su inocencia y manifestó que el audio ha sido editado. En ese sentido, también apuntó contra Joesley Batista, el empresario del gigante de la carne JBS, quien habría acorralado al mandatario en la conversación.