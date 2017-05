Según su análisis, no están dadas las condiciones para la renuncia de un presidente porque las evidencias presentadas no sirven de base legal. "Primero, tiene que quedar claro que para hacer uso en una causa de la grabación que lo involucra a Temer deberían contar con la aprobación del Supremo Tribunal de Brasil, y esto no ha pasado aún. En segundo lugar, no queda para nada claro en la conversación que esté avalando un soborno", dijo a Infobae.