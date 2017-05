Para reforzar su afirmación de que Lula estaba al tanto de el pago de los sobornos, Batista contó una anécdota: "En octubre de 2014 me encontré con Lula en el instituto Lula y le dije que las donaciones de JBS ya habían superado los 300 millones de reales. Quería saber si él (por el ex presidente) percibía el riesgo de exposición, bajo la premisa implícita de que no existe plataforma ideológica que justifique tamaño aporte… Me miró a los ojos y no dijo nada".