"Hemos demorada mucho, no creo que sea tan fácil. Es un tema complejo donde no hay experiencia, el diseño fue difícil. La sociedad uruguaya se dio un tiempo prudencial para sacar adelante este proyecto de la mejor manera posible. Lo que si es una ventaja es que tengas un mecanismo de universalidad y accesibilidad porque competís con el narcotráfico, por eso las farmacias", explicó Milton Romani, ex Secretario General de la Junta Nacional de Drogas.