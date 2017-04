Una de las imágenes más impactantes de esta guerra brutal se difundió a fines de enero, en la cárcel de Alcaçuz, estado de Rio Grande do Norte. En represalia por el asesinato de 26 miembros de la facción Sindicato do Crime de Rio Grande do Norte (SDC), ordenada por el PCC, se desató un motín que duró 11 días. En el medio se conoció el video de un grupo de reos de una facción rival al PCC delante de una fogata en la que asaban restos humanos. "Churrasco do PCC", gritaban desaforados.