Tras conocer la resolución del CNE Lasso, quien considera que las elecciones fueron fraudulentas y denuncia todo tipo de irregularidades durante el recuento oficial, tildó el viernes de "show" la decisión del CNE. El ex banquero señaló que "no podemos prestarnos a esa farsa", por lo que los delegados de su partido no asistirán al recuento que se realizará el 18 de abril.