"Busco novia para mi marido": la conmovedora historia de una enferma terminal de cáncer

Amy Krouse Rosenthal publicó un artículo este domingo en The New York Times y causó gran impacto. Su objetivo es hallar otra esposa, una vez que ella muera. “Es fácil enamorarse de él, a mí me llevó un día”, confiesa en la pieza titulada “Deberías casarte con mi esposo”