"Yo no tengo ganas de estar embarazada ni soportar que me obliguen. Conociendo mis derechos, que me otorga la ley, pude acceder a iniciar el trámite y hacerlo. Aparte de lo natural, que no tengo ganas, todo lo que es ámbito social, económico, laboral, psicológico; todo eso me lleva a ratificar la idea de no tenerlo", explicó.