Luego se supo que lo de la chilena no era un caso aislado. El ex presidente mexicano Felipe Calderó denunció lo mismo. "@RosaMariaPaya lamentablemente no podré estar con ustedes en el homenaje a tu admirado padre. Inmigración de Cuba solicitó que no me documenten", escribió el mexicano en Twitter. Y también, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México lamentó en Twitter que el Gobierno de Cuba haya vetado el viaje del ex mandatario.