El domingo, su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, publicó en Facebook su descargo y apuntó contra el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (conocido como PPK), quien fue primer ministro de Toledo. "¡Ustedes deben probar nuestra culpabilidad, yo pruebo nuestra inocencia! Qué verguenza, PPK, tú que tantos negocias y lobbies has hecho. ¡No me hagas hablar because I know what you did last time! (sé lo que hiciste la última vez)", expresó.