Respecto a la legalización de la marihuana en su país, impulsada por su predecesor José Mujica, el mandatario uruguayo subrayó: "Desde el punto de vista político, la lucha contra el narcotráfico no ha dado resultado. Al contrario. Ha dado resultado negativo. Ahora, yo no me puedo despojar de mi condición de médico. No hay que consumir drogas. Ni marihuana, ni ninguna droga". Sostuvo que calcula que la implementación de la ley en Uruguay se dará hacia mitad de año.