"Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado. Pero eso no ha sucedido, lo cual me lleva nuevamente a exigirle al ELN la liberación", señaló entonces el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Por ello, calificó el secuestro como un "acto hostil" y "una nueva preocupación".