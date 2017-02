Otros indicadores de la economía de Panamá hablan por sí. Los mercados de capital son libres, no hay intervención gubernamental, ni restricciones a las transacciones bancarias, o flujos financieros, ni a las tasas de interés. La inflación no es un problema: constituye el 1,5 por ciento anual. La clave para esto —a diferencia de muchos países latinoamericanos— es que en la nación no hay exceso de oferta monetaria y el Gobierno no puede monetizar su déficit.