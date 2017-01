El capo se presentó: "Yo soy 'El Chapo' Guzmán, a mucho honor, pero no quiero que jamás me llames así, 'Tinieblo'. Estuve ocho años preso en la cárcel de Puente Grande, en Jalisco. Me agarraron en Guatemala, pero me escapé y ahora toda mi gente tiene que ser de más confianza que nunca. Por eso te tengo aquí, no quiero ningún pinche piloto que conozca gente aquí con la que pueda delatarme".