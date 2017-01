La CEPAL acaba de dar a conocer su informe anual (2016) sobre las economías de América Latina. En el quinquenio 2012-2016 el PBI de América Latina creció apenas un 5,1 por ciento, pero no todos los años fueron iguales, ya que en los últimos tres años el crecimiento regional no solo fue nulo sino negativo. En este quinquenio hubo además grandes cambios en el escenario económico en América Latina, ya que mientras el PBI regional creció en estos cinco años apenas un 5,1 por ciento, no a todos le fue igual, ya que hubo grandes diferencias entre las 20 naciones latinoamericanas.