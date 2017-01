"Hoy, nada menos, se nos está anunciando que el muro se construirá con una altura de 16 metros en toda la longitud de nuestra frontera, con un enorme gasto que el presidente de Estados Unidos buscará cargar a nuestro país. Me parece que éste es el recibimiento que hoy se está haciendo a los enviados del gobierno mexicano y que, si está anunciada una visita del titular del Ejecutivo, se le estará recibiendo con un portazo en la nariz. Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones sería no acudir, cancelar la visita a los Estados Unidos y buscar una posición digna para México", dijo por la mañana Cárdenas Solórzano en un panel.