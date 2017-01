Este proceso me ha llevado a pensar mucho sobre la naturaleza de una lucha no violenta. La lucha no violenta no es pasiva, ni contemplativa, ni complaciente. Todo lo contrario. Los más importantes referentes de la política de no violencia, Gandhi, Mandela, Luther King, han sido figuras profundamente irreverentes y desafiantes del status quo. La no violencia es irreverente y desafiante, es una forma de lucha que también está llena de riesgos por su naturaleza rebelde. Y es que exige ser rebeldes, ante cualquier atropello a nuestros derechos, es necesario protestar, alzar nuestra voz, alzar nuestra conciencia.