En todas las capitales mañana #23Enero hay movilización a los CNE! 23 de enero es día de la DEMOCRACIA y no hay democracia sin voto! Venezuela quiere elecciones y una solución a la peor crisis de la historia!Esta corresponde a Caracas y Miranda!

