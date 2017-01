Cuando un "autoritarismo competitivo" deja de ser competitivo, no por ello deja de ser autoritario. Es decir: cuando un régimen autoritario que antes era capaz de ganar elecciones pierde esa capacidad, no por ello deja de ser un poder arrogante, sectario, prepotente. Eso es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela con el régimen: el desgobierno presidido por Nicolás Maduro (como consecuencia de sus propios errores, de su proyecto inaplicable, de su corrupción desenfrenada) no ganará más nunca una elección en Venezuela. A pesar de eso quieren seguir manejando el poder, y para ello quieren sustituir con violencia institucional y física el perdido apoyo popular.