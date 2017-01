Volvemos a casa pero no hemos conseguido comprar pan. Pasamos por tres panaderías de camino, pero en ninguna queda nada. No han conseguido harina, por lo que no han podido sacar producto. Y pan no, pero lo que sí que puedo comprar en una de ellas es tabaco. Dos paquetes al prohibitivo precio de 3,800 bolívares. Al principio me da miedo sacar del bolsillo 38 billetes de los grandes. Con los niveles tan altos de necesidad y de delincuencia, te pueden matar por una cantidad tan insignificante. Luego caigo en la cuenta de que nadie va a querer robar unos billetes que en menos de una semana no van a valer nada.