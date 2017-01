"El gobierno no es sensible frente al descontento de la gente, no salen a dar explicaciones y actúan como si no sucediera nada. Pareciera que todos los ingredientes para un descontento social los está poniendo el Gobierno. Hay una inconformidad real de la sociedad", dijo este martes en entrevista con Radio Fórmula, la presidente nacional del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales.